Terug van vakantie? ‘Begin eerst met het verwijderen van bagger uit je mailbox’

De eerste tip: maak afspraken en plan vooruit. ,,Zowel de werkgever als werknemer kunnen zich goed voorbereiden op een eerste werkdag na vakantie”, zegt Kim Van Houtven, senior hr-consultant bij SD Worx, tegen Het Laatste Nieuws. ,,Maak goede afspraken met zowel collega’s als klanten om een zorgeloos verlof tegemoet te gaan. Spreek goed af wie de inbox opvolgt en bij wie klanten of collega’s terechtkunnen. Geef ook aan wanneer je opnieuw aan de slag gaat, zodat je klanten of collega’s weten dat mails op die dag met prioriteit behandeld worden.’’



Dat is immers ook een soort boodschap. ,,Zo krijgen ze meteen mee dat ze jou alleen dringende mails moeten sturen tijdens de vakantieperiode. Op die manier loop je minder risico om een uitpuilende inbox aan te treffen met talloze replies en updates op één e-mail of onderwerp. Vergeet ook niet in je out-of-office reply duidelijk te maken bij wie een klant terecht kan in geval van nood.”