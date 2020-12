Thuiswerken in een tiny house, is dat niet te krap? ‘Met z’n tweeën kan het een uitdaging zijn’

Sinds maart gaat Marjolein Jonker (45) er niet meer op uit om lezingen over tiny houses te geven of adviesgesprekken met gemeenten te voeren. Al haar werk doet ze nu ­vanuit huis – een woning van 16 vierkante meter in ­Alkmaar, zonder ­wifi, elektriciteit of stromend water. Ze gebruikt in plaats daarvan de hotspot van haar mobiele ­telefoon, de energie die drie zonnepanelen op het dak ­leveren en gefilterd ­regenwater.