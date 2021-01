Thuiswerken met vijf kinderen: ‘Soms zet ik bewust even die grote koptelefoon op’

Hugo (60) raakte alles kwijt in kredietcri­sis en was nu weer bijna failliet door corona

22 december Veel Nederlanders hadden al geldzorgen, maar door de coronacrisis raken ook steeds meer ondernemers in de financiële schulden. Het komend jaar wordt die groep alleen maar groter, is de verwachting. Ondernemers in financiële problemen wachten vaak heel lang met hulp zoeken. Een landelijke campagne probeert daar verandering in te brengen. ,,De schaamte is heel groot.”