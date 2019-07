Tilburgse Madelon rekent voor een half uur knuffelen met je huisdier 8,50 euro

TILBURG - Het is zomervakantie en de grote uittocht is begonnen, maar niet voor iedereen. Sommige mensen blijven thuis, juist om te zorgen dat jij met een gerust hart op vakantie kunt. In deze serie vertellen ze over hun werk. Vandaag: dierenverzorger Madelon Elderkamp (29).

Wie op vakantie gaat en huisdieren heeft, herkent het probleem: wat doe je met je parkiet, konijn of kitten? Sommige huisdiereigenaren kiezen voor een dierenhotel, terwijl andere gaan voor een service aan huis. Madelon Elderkamp (29) uit Tilburg is professioneel dierenverzorger en bezoekt in de periode juni tot september minstens twaalf adressen per dag.



Tijdens een huisbezoek variëren de werkzaamheden. Elderkamp laat honden uit en verzorgt katten, knaagdieren en vogels als mensen van huis zijn. De ex-dierenartsassistente begon twee jaar geleden met haar eigen huisdierservice Snickers.



,,In mijn omgeving merkte ik dat mensen op zoek zijn naar iemand die ze betalen om op hun huisdier te passen. Ik hoorde vaak dat mensen zich bezwaard voelen om hun vrienden of familie te vragen. Zeker als ze vaker weg zijn of veel huisdieren hebben. Ik heb zelf twee katten en een konijn en ik had hetzelfde probleem.’’

Quote Ik krijg vaak het verzoek om foto’s te maken, zodat mensen zien hoe het met hun kat gaat Madelon Elderkamp

Half uur aandacht

Quote Het belangrijk­ste aspect van mijn werk is het geven van aandacht Madelon Elderkamp Elderkamp combineert het werk met een bijbaan in de horeca. Sinds een jaar krijgt ze steeds meer aanvragen. ,,Ik kan voor het eerst zeggen dat ik rondkom van dit werk. Mijn piekdagen zijn overduidelijk tijdens de grote vakantie (van juni tot september), de krokusvakantie en tijdens de carnavalsperiode. Dan maak ik lange dagen en gaat het werk zeven dagen per week door. Ik begin meestal rond half acht bij het eerste adres. Soms is dat om een hond uit te laten. Ik wandel individueel met iedere hond. Dat betekent dat ik vaak zes keer per dag een half uur aan het lopen ben.’’

De hondenuitlaatservice gaat altijd door; tijdens de vakanties komen de katten, knaagdieren en vogels er extra bij. ,,Een van mijn cliënten is een vrouw met zes katten. Dat zijn haar kindjes. Ze doet ze liever niet naar een dierenhotel, want dan komen ze gestrest en angstig terug. Ze blazen, kruipen weg en eten slecht na zo’n bezoek.



,,Het belangrijkste aspect van mijn werk is het geven van aandacht. Daarnaast schep ik de kattenbak leeg, vul ik het eten bij en controleer ik of alles goed gaat. Ik krijg vaak het verzoek om foto’s te maken, zodat mensen zien hoe het met hun kat gaat. Bij andere adressen zorg ik weer voor de konijnen. Ik knip de nageltjes, verschoon de kooi en speel met ze.’’

Meer dierverzorgers

Elderkamp rekent per dier, per half uur aandacht een bedrag van 8,50 euro en een meerprijs van 4,25 euro voor een volgend dier. In Nederland zijn nog meer huisdierverzorgers, die net als Elderkamp een vangnet willen bieden voor mensen die druk of van huis zijn. Het aantal is zelfs gestegen volgens de Kamer van Koophandel. In 2015 waren er 64 huisdierverzorgers met een eigen onderneming; begin deze maand waren dat er al 95.



Elderkamp merkt nog weinig concurrentie. ,,Ik werk in de omgeving van Tilburg. Ik merk dat er veel hondenuitlaatservices in de buurt zijn, maar qua vakantieverzorging zijn er weinig anderen. Buiten Tilburg is wel een honden- en kattenhotel, maar die komen niet aan huis.’’