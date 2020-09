'Tinkeren en hosselen': zo onderneem je als een baas

Rotterdammer Wesley dos Santos (29) noemt zichzelf nieuwsgierig. Hij wilde van jongs af aan dingen ontdekken en nieuwe dingen leren. ,,Dat zat er al vroeg in.” Hij voetbalde negen jaar bij de amateurtak van Feyenoord, hij zat op kickboksen, hield zichzelf bezig met fotografie en muziek. Hij leerde zichzelf piano en gitaar spelen. ,,Toen ik een jaar of twaalf was, kwam ik in aanraking met het internet. Mijn neef was verschillende dingen aan het downloaden en verkopen aan mensen. Dat vond ik tof.”