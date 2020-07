Tóch nog een vakantiebaantje ondanks corona: ‘Het was wel even spannend of het door zou gaan’

Willem (41) kan in Canada echt boer zijn: ‘In Nederland konden we niet verder’

14 juli Vanaf zijn boerderij in Canada met vijfhonderd hectare grond leeft Willem Bloemen (41) mee met zijn collega-boeren in Nederland. Hij woont inmiddels al twintig jaar in Lucan, Ontario. „Als Nederlandse boer kun je eigenlijk nog maar één ding doen: emigreren.”