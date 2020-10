Topmagazine VS roept Nederlandse bedenker Sheltersuit uit tot baanbreker van wereldformaat

Next Generation Leader, oftewel een ‘baanbreker die nieuwe wegen inslaat, grenzen overschrijdt en verandering creërt’. Wat vind je daarvan?

„Ik zal je eerlijk vertellen: ik schrok me dood, ik wist niet wat me overkwam!”

Hoe heb je het nieuws vernomen?

„Het vloeit voort uit een grote designconferentie in Zuid-Afrika waar ik sprak over onze plannen om in dat land een atelier op te zetten. In het publiek zat een journaliste van Time. Die belde later voor een interview. Toen het magazine online kwam, las ik daarin dat ik was uitgeroepen tot Next Generation Leader, samen met negen jonge mensen uit andere delen van de wereld.”

Greta Thunberg was een van degenen die de titel vorig jaar kreeg. Zijn er eigenlijk wel eerder Nederlanders geweest?

„Wacht even, snel googelen. Eh nee, voor zover ik kan zien, niet.”

Heb je al reacties gekregen?

„Het loopt storm, echt. Ik ga dit weekeinde naar New York om te netwerken en fondsen te werven, om in Amerika te kunnen starten met een fabriekje. Dat was al gepland. Gisteren kreeg ik via LinkedIn een bericht van een mij onbekende vrouw die 5000 euro wilde doneren voor dat project. Ze heeft daar ook de nodige connecties. Ook andere mensen die ik helemaal niet ken, hebben me aangeboden om me bij bemiddelde kennissen in Amerika te introduceren. De titel van Time komt dus op een wel heel gelegen moment.”

Is er nog een feestje voor de Next Generation Leader uit Enschede?

„Nee hoor, behalve in ons atelier in Spinnerij Oosterveld. De titel is ook niet voor mij, maar voor Sheltersuit. Als Syrische vrijwilligers uit het asielzoekerscentrum in het begin niet hadden geholpen met het naaien van de eerste pakken, was het nooit zo ver gekomen.”

