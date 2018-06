Traktaties op werk zorgen voor extra pondjes

De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention hebben een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar het eetgedrag van 5222 werknemers. Zeven dagen lang moesten ze bijhouden wat ze zoal eten en drinken, thuis en op het werk. De onderzoekers keken hierbij wat de deelnemers kochten op de werkplek, bijvoorbeeld in de bedrijfskantine of uit de automaat, en wat ze gratis kregen aangeboden, bijvoorbeeld verjaardagstraktaties.

Op het werk dronken de Amerikanen thee en frisdrank en aten ze broodjes, maar snaaiden ze ook menig koekje en brownie naar binnen. ,,We telden salade, maar ook pizza en frietjes... niet veel dingen op de lijst hadden een hoge voedingswaarde'', zegt epidemioloog Stephen Onufrak van de Centers for Disease Control tegen CNN.

1300 calorieën

Wat bleek? Al het werketen leidde ertoe dat de deelnemers gemiddeld 1300 calorieën per week extra tot zich namen, vooral zogenaamde 'lege' calorieën uit vast, verzadigd vet en toegevoegde suikers. Zeventig procent van de calorieën kwam uit gratis uitgedeeld eten en drinken. De richtlijn van het Nederlandse Voedingscentrum is een inname van 2000 calorieën per dag voor vrouwen en 2500 calorieën van mannen.



De onderzoekers raden werkgevers aan goed te letten op de kwaliteit van het eten dat te verkrijgen is op het werk, zowel in de kantine als op sociale momenten, zo stelt Onufrak. ,,Omdat zoveel van het voedsel dat werknemers tot zich namen gratis was, zouden werkgevers er ook goed aan doen een 'gezond bijeenkomstbeleid' op te zetten. Zo kan het aanbieden van gezonde opties bij vergadering en sociale gelegenheden gestimuleerd worden.''