Trucker Raymond (35): Een middelvinger beantwoord ik door vriendelijk te zwaaien

Dag van de truckerVrachtwagenchauffeurs krijgen niet altijd de waardering die ze verdienen, constateert de transportsector. Daarom is het vandaag de Dag van de Vrachtwagenchauffeur en worden truckers door 250 bedrijven als helden onthaald. ,,Er mag best een positief sausje over dit beroep.’’

Met verschillende acties willen de bedrijven hun waardering voor hun trouwe werknemers laten blijken. Zo zijn chauffeurs om 05.00 uur ‘s ochtends getrakteerd op een versgebakken eitje, werden ze binnengehaald over een rode loper of zijn ze toegezongen met een speciaal voor hen geschreven lied.



Een moment in het zonnetje kunnen de truckers goed gebruiken, meent de sector. Met het huidige personeelstekort is het aan de huidige chauffeurs om het overgebleven werk op te pakken. Daarnaast wordt er op hun aanwezigheid op de weg niet altijd even enthousiast gereageerd.

Coconnetje

Raymond Quaring (35), vrachtwagenchauffeur bij Jongeneel Transport, komt weleens wat negativiteit tegen. ,,Het meest op de snelweg. In de auto zit iedereen in z’n eigen coconnetje, de ander bestaat niet meer.’’ Agressie in het verkeer maakt hij dagelijks mee. ,,Dat is jammer, maar ik blijf er rustig onder. Een middelvinger beantwoord ik door vriendelijk terug te zwaaien. Dan worden ze meestal nog bozer.’’

Quarings werkgever, Jongeneel Transport, doet ook mee aan de Dag van de Vrachtwagenchauffeur. Algemeen Directeur Ruud Jongeneel weet waar zijn chauffeurs mee te maken krijgen. ,,Er wordt gemopperd in de maatschappij dat vrachtwagens vervuilend zijn en files op de weg veroorzaken, bijvoorbeeld. Maar onze vakmannen- en vrouwen doen hun werk met toewijding. Mooi werk waar ze trots op mogen zijn. Er mag daarom best een positief sausje over dit beroep.’’

Volledig scherm JGT Transportbedrijf in Hoogvliet bedankt zijn chauffeurs op ‘De dag van Vrachtwagenchauffeur’ © Photo Republic / Bibi Neuray

De 140 vrachtwagenchauffeurs in dienst bij Jongeneel krijgen vandaag ‘een zoen’. ,,We hebben pakketjes met chocozoenen klaarstaan bij onze vestigingen. Ook sturen we een boodschap uit naar alle boordcomputers. Zo bedanken we al onze chauffeurs, waar ze op dat moment ook zijn, voor hun inzet.’’

Gevaarlijke stoffen

Vrachtwagenchauffeur Quaring krijgt regelmatig te maken met vooroordelen over zijn werk. ,,Vrachtwagens veroorzaken files, zeggen ze. Maar ja, zonder transport staat de wereld stil. Kijk maar naar hoe het in Frankrijk is nu met de staking.’’ Hij rijdt vrachtwagens met gevaarlijke stoffen. ,,Gassen als propaan en stikstof. Mensen zien de wagen bij hen in de straat staan en worden soms een beetje bang. Maar dat is nergens voor nodig. Die tanks zitten zo veilig in elkaar. Ook al rol ik om, dan komt er nog niks uit.’’

Quote Mensen zien de wagen bij hun in de straat staan en worden soms een beetje bang. Maar dat is nergens voor nodig Raymond Quaring, vrachtwagenchauffeur

De sector kampt met een personeelstekort. Wat niet helpt om vacatures te vullen, is het stereotype van de eenzame vrachtwagenchauffeur, ver van huis en helemaal alleen. Quaring ziet juist vrijheid in het werk. ,,Je komt overal en ontmoet zoveel verschillende mensen. Niet alleen andere chauffeurs. Ik parkeer de wagen weleens en ga een stukje wandelen. Dan kom ik in een dorpje terecht en stap ik een café binnen voor een drankje. Dan raak je zo aan de praat.’’

Bij klanten kan hij rekenen op een warm onthaal. ,,Ik lever gas voor woningen in de buitengebieden. Klanten zijn altijd blij dat ik er ben, dan kan de kachel aan. Als ik door de buurt rijd, gaat iedereen meteen aan de kant. Ze zwaaien of steken een duim op. Dat kan ik zeker waarderen.’’

Vreemd

Het werk is geen 9-tot-5-baan. Vindt hij het niet vervelend 's avonds niet thuis te kunnen zijn? ,,Nee, als je voor dit beroep kiest, is dat hoe je je leven indeelt. Ik heb vrienden en vrije tijd op moeten geven.’’ Maar dat had hij ervoor over. ,,Intussen weten ik en mijn vrouw niet beter. Voor ons zou het vreemd zijn als ik opeens 's avonds thuis op de bank zit.’’

Quote Voor ons zou het vreemd zijn als ik opeens 's avonds thuis op de bank zit Raymond Quaring, Vrachtwagenchauffeur

Het beroep gaat met zijn tijd mee, constateert hij. ,,Na de geboorte van mijn dochtertje ben ik vier dagen per week gaan werken in plaats van vijf. Ik was een van de eersten in mijn bedrijf die van die optie gebruikmaakte, maar je ziet dat meer collega's dat doen. Er is meer ruimte voor je werk-privébalans.’’

Quaring zou zich geen betere baan voor kunnen stellen. ,,Mijn vader was ook vrachtwagenchauffeur. Op de basisschool was ik al gek op vrachtwagens en nu nog steeds. Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Het is dat ik mijn gezin heb, anders had ik zeven dagen in de week gewerkt.’’

Vul je gegevens hieronder in en ontvang interessante vacatures in de transportsector direct in je mail:

Bekijk ook: zo word je vrachtwagenchauffeur