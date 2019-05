Universiteitspersoneel voelt zich onveilig: ‘Iedere dag met lood in schoenen aan het werk’

Zo gaat de politie om met dodenher­den­king: ‘Een heterdaad­je zet je niet on hold’

4 mei Nederland staat op 4 mei om klokslag 20.00 uur gezamenlijk twee minuten stil. Maar hoe gaat dat als je in de zorg werkt, bij de politie zit of als je een trein vol reizigers bestuurt? Leggen deze mensen hun werk neer, of zijn zij genoodzaakt door te gaan? ,,Een heterdaadaanhouding of hulp aan een gewonde zullen we niet twee minuten on hold zetten.”