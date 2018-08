Vakantie voorbij? Zó maak je zin om weer aan het werk te gaan

De kampeerspullen zijn weer ingepakt, de koffer staat op zolder en de wekker gaat vroeg: de vakantie is nu écht voorbij. Maar na zo’n periode van vrijheid en rust hebben veel werknemers last van vakantieblues: minder betrokkenheid met hun werk, weinig concentratie en motivatie. Hoe kom je er weer lekker in?

Na de vakantie zouden de batterijen helemaal opgeladen moeten zijn. We hebben immers wekenlang af kunnen schakelen. Toch blijkt dat veel mensen weinig trek hebben in werk na de vakantie. Uit de meeste recente cijfers van de Arbo Unie uit 2011, blijkt dat zo'n 13 procent inderdaad geen werklust heeft na een paar weken vrij. Volgens Yvonne Kersten van Arbo Unie is dat een onverwacht hoog percentage. ,,Werkgevers verwachten juist dat werknemers na hun zomervakantie uitgerust en vooral extra gemotiveerd weer terugkomen. Het omgekeerde is dus vaak het geval."

Arbeidspsycholoog en consultant Inge Hulshof herkent het fenomeen. ,,Vooral die eerste paar dagen na de vakantie zijn pittig. In de vakantie hebben we de vrijheid om te doen waar we zin in hebben. Werknemers hikken vaak aan tegen de plotselinge omschakeling naar ritme en regelmaat." Een uitpuilende mailbox, gebrek aan concentratie en moeite met prioriteiten stellen: ,,Het indelen van de werkdag kost net iets meer moeite en dat levert met name net na de vakantie veel stress op", weet Hulshof.

Maar hoe zwengel je de motor weer aan, om toch die werklust terug te krijgen? Hulshof geeft tips.

1. ,,Verwacht niet teveel van jezelf”, adviseert de arbeidspsycholoog. ,,Neem even de tijd te acclimatiseren en maak een rondje over je afdeling. Even gezellig keuvelen met collega's." Ze pleit voor een terugkomdag. ,,Die eerste dag moet vooral luchtig blijven. Plan geen afspraken en vergaderingen in. Zorg hooguit dat je bijgepraat wordt over wat je gemist hebt tijdens jouw vakantie.”

2. Als tweede tipt de deskundige om de out-of-office twee dagen langer in te stellen. ,,Waarschijnlijk is je mailbox toch al ontploft na drie weken afwezigheid. Door je automatische mail iets langer in te stellen, verwacht men voorlopig nog geen reactie en kan jij rustig je mailbox opruimen.” Dat kan volgens de deskundige overigens het beste van boven naar beneden. ,,Dingen die 3 weken geleden belangrijk waren, zijn inmiddels vaak al opgelost. Als jij van onder naar boven je mailbox bijwerkt, reagereer je op zaken die totaal niet relevant zijn. Wees niet bang een mailtje te missen. Je automatische reply stond aan, dus als het écht relevant is, stuurt iemand je wel een reminder.”

3. ,,Werk je creatieve ideeën uit”, zegt Hulshof. ,,Grote kans dat jij tijdens je vakantie een aantal inzichten hebt gehad waarvan je dacht 'hier moet ik iets mee'. Neem de tijd om deze op te schrijven of uit te werken.” Laat je niet opslokken door de waan van de dag, adviseert de consultant. Dan vergeet je zomaar je beste ideeën. ,,Bovendien zijn het die frisse ideeën die je hernieuwde energie geven." Hulshof denkt dat de productiviteit toeneemt door meteen met de nieuwe inzichten aan de slag te gaan.

4. Je mag je vakantie ook best langer uitstellen. ,,Misschien heb je tijdens de vakantie elke avond de barbecue aangestoken. Is het in Nederland mooi weer? Ga dan barbecueën , ook al is het een willekeurige dinsdagavond.” Hulshof meent dat je het vakantiegevoel langer kan behouden door dingen te doen die je tijdens je vakantie het liefste deed.

5. Als laatste adviseert de arbeidspsycholoog om vaker naar buiten te gaan. ,,Heb je een afspraak staan en het is mooi weer? Vergader eens buiten. Even weg uit de 'bedompte' kantooromgeving doet wonderen. Zo ga je weer gemotiveerd aan de slag.”

In onderstaande video geeft Charlotte van 't Wout (carrièrecoach en onze columnist) vier tips om weer met plezier aan de slag te gaan.