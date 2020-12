Vakbondsman: Situatie arbeidsmigranten is schrijnend, uitzenders kunnen doen wat ze willen

Oscars' Nederlands bedrijfsleven Koningin Máxima maakt winnaars Koning Willem I prijs bekend

25 november CSU Groep BV, de grootste facilitaire dienstverlener van Nederland gevestigd in Uden, is door de jury onder erevoorzitterschap van Hare Majesteit koningin Máxima tot winnaar gekozen van de Koning Willem I Prijs 2020 in de categorie Grootbedrijf.