Van kinderopvang naar vrachtwagenchauffeur: ‘De wagen is lekker groot’

Vera Weiden (23): ‘Slepen en zeulen is niets voor mij’

Vera Weiden (23) werkte in de kinderopvang. ,,Ik ben dol op kinderen en heb daar altijd met veel plezier mee gewerkt”, vertelt ze. ,,Maar na mijn verhuizing kon ik maar een paar uurtjes in de buitenschoolse opvang werken. En het zou nog heel lang duren voordat ons huis goedgekeurd zou worden om opvang aan huis te doen.” Ze wilde al eerder vrachtwagenchauffeur worden en nu zag ze haar kans schoon om daar werk van te maken. Ze meldde zich bij het Sectorinstituut Transport en Logistiek, waar een groot deel van de opleiding vergoed wordt en waardoor het betaalbaar werd om een opleiding te doen. Via Randstad kon ze aan de slag.



Wat haar aantrekt in een baan als vrachtwagenchauffeur? ,,Ik hou van rijden. Ik vind de auto mooi, lekker groot en je zit heel hoog. Je kunt alles zien.” Het liefst wil Weiden rijden op een bulkwagen. Een grote container of silo met iets erin. Dieren vervoeren vindt ze ook leuk. Als dat ‘m niet wordt, moet ze pakketten afleveren en dat ziet ze niet zo zitten. ,,Ik ben nogal klein en niet super sterk. Dat slepen en zeulen is niets voor mij.” Is ze straks een vrouw in een mannenwereld? ,,Er zijn steeds meer vrouwen”, zegt ze. ,,Dat werkt in mijn voordeel.”