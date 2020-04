Vanuit huis een bedrijf met 27.000 werknemers aansturen, zo lukt het deze CEO

Topdrukte bij Hallmark: ‘We draaien nu iedere dag meer dan op Valentijns­dag’

1 april Nu we allemaal ver uit elkaars buurt moeten blijven, is een kaartje sturen dé manier om toch met elkaar in contact te komen. Op het hoofdkantoor van Hallmark in Capelle aan den IJssel is het drukker dan ooit. ,,Vooral jongeren sturen opeens veel meer kaarten.”