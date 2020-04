Vastgoedmagnaat helpt zzp’ers en werkgevers gratis: ‘Ik kan nu een verschil maken’

De afgelopen anderhalf jaar heeft Van der Horst gewerkt aan de bouw van het online platform Red-fix. Dit platform verbindt vraag en aanbod met elkaar in de zorg, bouw, techniek, logistiek en de agrarische sector.



,,Het plan was om dit kwartaal ‘live’ te gaan’’, legt Van der Horst uit. ,,Oorspronkelijk met de bedoeling dat opdrachtgevers een vast jaarlijks bedrag van 695 euro zouden betalen en zzp’ers hooguit enkele euro’s per jaar. De bemiddeling zelf was al gratis; honderd procent van de verdiensten gaat naar de zzp’er.”

‘Hoopvolle blik op de toekomst’

Om zzp’ers en werkgevers een ‘hoopvolle blik op de toekomst’ te geven, biedt hij ze sinds kort kosteloze inschrijving aan bij Red-fix. ,,Ik wil dat zzp’ers en werkgevers elkaar nu en vooral straks gemakkelijk vinden, als zaken weer op gang gaan komen. Zo kunnen we daar waar kansen liggen het herstel bespoedigen en werkgelegenheid invullen. Er is zeker behoefte aan, want er zijn al honderden inschrijvingen.”

Van der Horst erkent dat hij het initiatief toch al wilde lanceren. ,,Alleen nu zonder dat er inkomsten tegenover staan. Over een jaar of zo zien we wel verder, maar nu denk ik dat dit een verschil kan maken.”

Zaken vanuit een breder perspectief

,,Als gevolg van de coronacrisis en de toespraak van minister president Rutte zie ik zaken vanuit een breder perspectief. Daarom wil ik helpen om de gevolgen voor werkend en ondernemend Nederland te beperken. Met Red-Fix zie ik een goede mogelijkheid om een positieve bijdrage te leveren”, aldus de vastgoedmagnaat.