Vijfsterrenhotel is redding voor thuiswerkers die gek worden van de drukte in huis

Het is dat de meeste medewerkers op deze doordeweekse middag in hun dagelijkse kloffie zijn gehuld, anders zou je warempel denken dat er bij Hotel Indigo in Den Haag niks aan de hand is. Hanneke Teuben grinnikt. ,,Corona of niet, we gaan allemaal elke dag naar ons werk. Het is een jonge ploeg, iedereen heeft het hier naar z’n zin. Trouwens, er zijn altijd nog wel een paar overnachtingen. We kunnen niet eens dicht.’’