Voor de industrie is corona alweer voorbij

De industrie heeft het dal verlaten. Dat blijkt uit de inkoopmanagersindex van Nevi. Die stond in november op 54,4. Een getal boven de 50 betekent groei, onder de 50 wijst op krimp. Het is voor het eerst in twee jaar dat het vertrouwen zo fors steeg.

De opleving is opmerkelijk. Juist in november werd duidelijk dat Nederland, net als een groot deel van de rest van de wereld, getroffen werd door een tweede golf aan corona-uitbraken. Dat zorgde weer voor strenge regels die de economie schaden.

De belangrijkste reden voor het optimisme is de aankondiging dat er vaccins zijn tegen corona. ,,Bedrijven rekenen erop dat de coronacrisis over een jaar voorbij is’’, zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN Amro. ,,Ondernemers denken het komt weer goed en besluiten nu alsnog die investering te doen die ze eerder dit jaar uitstelden.’’

Die inhaalvraag is niet de enige verklaring voor de verwachte groei. Ondernemers investeren ook weer in uitbreiding van de productiecapaciteit. De verwachting is dat er meer nieuwe bestellingen zullen volgen en daar willen de bedrijven klaar voor zijn. Dat is belangrijk want meer capaciteit zorgt voor meer economische groei op de wat langere termijn. En dat leidt weer tot meer welvaart en werkgelegenheid. Door de extra investeringen trok ook de werkgelegenheid licht aan in november.

Het optimisme is niet beperkt tot de Nederlandse ondernemers. Ook vanuit het buitenland is meer vraag naar Nederlandse producten zoals machines. ,,We zien grote vraag uit Duitsland’’, zegt Swart. ,,Daar draait de industrie goed.’’ Vooral de auto-industrie in Duitsland is uit een diep dal gekomen. In april dit jaar stonden veel fabrieken stil omdat er nauwelijks onderdelen uit China kwamen. Dat raakte ook Nederlandse toeleveranciers aan de Duitse autofabrikanten.

Die problemen zijn over. Meer nog, de vraag naar Duitse auto’s is flink aangetrokken, met name uit China. Daar draait de economie alweer een tijdje op volle toeren. De schade van corona is daar inmiddels al meer dan goedgemaakt. ,,En dat helpt niet alleen de Duitse autobouwers’’, zegt Swart. ,,De Chinezen bestellen ook veel machines in Duitsland. En daar profiteren Nederlandse toeleveranciers aan de Duitse industrie weer van.’’

,,Dat China nu de wereld op sleeptouw neemt is nieuw’’, zegt Swart. Tot voor enkele jaren was het wel en wee van de wereldeconomie vooral afhankelijk van de Verenigde Staten. Als dat land in een recessie raakte ging het wereldwijd slecht en omgekeerd. ,,China is al de tweede economie ter wereld en zal naar verwachting in 2030 de grootste economie ter wereld zijn’’, aldus Swart. ,,Meer dan een kwart van de wereldwijde industriële productie komt uit China.’’

In de dienstensector, onder andere horeca, toerisme en evenementen, is het leed nog niet geleden. Maar ook die sectoren zullen herstellen als mensen massaal gevaccineerd zijn. Vooralsnog is de industrie het trekpaard voor Nederland. ,,Laten we hopen dat we ons uit de crisis kunnen investeren’’, aldus Swart.

