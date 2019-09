Voor het eerst tekort aan ambtenaren en advocaten

De krapte op de arbeidsmarkt lijkt voorlopig nog niet voorbij, meldt het UWV. Tekorten in onder meer zorg, onderwijs en logistiek blijven in stand terwijl ook andere sectoren vacatures steeds moeilijker kunnen vervullen.

Het UWV brengt deze bevindingen naar buiten in een jaarlijks rapport over moeilijk vervulbare vacatures. Het totale aandeel moeilijk vervulbare vacatures blijft ongeveer gelijk met 45 procent. Wel is er een uitbreiding te zien in het soort banen dat niet opgevuld wordt: voor het eerst horen daar ook functies in de veiligheid en de juridische sector bij, waar onder meer nood is aan bedrijfsjuristen en kandidaat-notarissen. Ook is er voor het eerst een tekort in bepaalde overheidsberoepen. Er zijn te weinig stedenbouwkundigen en beleidsmedewerkers voor milieu of ruimtelijke ordening.

Het personeelstekort heeft zich inmiddels breed verspreid over de arbeidsmarkt, ziet Freek Kalkhoven, arbeidsadviseur bij het UWV. ,,De klassieke tekortsectoren - zorg, bouw, onderwijs en logistiek - zijn weer vertegenwoordigd, maar voor het eerst zien we er nu ook ‘kantoorfuncties’ bijzitten. Ook advocaten en accountants zijn tegenwoordig moeilijk te vinden.’’

Explosieve stijging

Vorig jaar telde het UWV tachtig beroepen die kampten met een personeelstekort. Dit jaar stellen ze er 140 vast. Een explosieve stijging. Kalkhoven: ,,Bij die toename moet wel een kanttekening geplaatst worden. Dit jaar hebben we in het onderzoek met meer nauwkeurigheid de beroepen in kaart kunnen brengen met dit probleem. Het kan zijn dat een beroep er vorig jaar eigenlijk bij hoorde, maar dat we dat niet met zekerheid konden vaststellen.’’

De functies waar grote vraag naar is, roepen nog steeds het meest om mensen met specifieke kennis en vaardigheden. In ruim de helft van de gevallen gaat het om beroepen waarvoor vakmensen met een middelbare beroepsopleiding worden gevraagd. Maar ook vacatures in beroepen zonder instroomeisen worden voor werkgevers lastiger om op te vullen. Dit zijn beroepen waarbij men bijvoorbeeld al werkend kan leren of waarvoor in een paar dagen het benodigde certificaat te halen is, zoals de functies van asbestverwijderaar, heftruckchauffeur en verkoopmedewerker bij een tankstation.

Niet populair

De drempel om voor zo'n baan te kiezen wordt verhoogd doordat het vaak fysiek zware arbeid betreft of omdat er alleen op oproepbasis gewerkt kan worden. ,,Hoe meer de krapte doorzet, hoe meer dat ook voor dit soort beroepen gaat gelden. Ze zijn nu eenmaal niet populair. Als mensen kunnen kiezen, gaan ze voor iets wat voor hen aantrekkelijker is.’’

De tekorten op de arbeidsmarkten lijken voorlopig niet af te nemen. ,,Sommige sectoren, zoals de horeca en bouw, zijn erg afhankelijk van hoe de economie het doet en hoeveel mensen er nodig zijn. Blijft het goed gaan met de economie, dan zullen er tekorten blijven bestaan.’’

Quote Blijft het goed gaan met de economie, dan zullen er tekorten blijven bestaan Freek Kalkhoven, arbeidsadviseur UWV

Kunnen werkgevers iets doen om de gaten te dichten? ,,Campagnes om jongeren enthousiast te maken voor bepaalde factoren hebben effect, maar mensen kunnen maar één keer kiezen wat ze gaan doen. Als je eenmaal voor de bouw gaat, kan je niet ook nog de zorg in.’’

Benieuwd naar de moeilijk te vervullen beroepen in iedere sector? Je vindt ze hieronder:

Werkt de tool niet zoals het hoort? Klik dan hier.

Promotie maken hoeft niet moeilijk te zijn, zegt coach Charlotte van 't Wout. Dit zijn haar tips: