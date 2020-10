Waarom ‘gewoon naar je intuïtie luisteren’ eigenlijk flauwekul is

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress in je werk. Wekelijks schrijft hij een column voor deze nieuwssite. Vandaag: intuïtie.

,,Als je niet zeker weet hoe ver je moet strekken, luister dan naar je intuïtie!”, roept de yogaleraar. Dat klinkt geweldig natuurlijk, maar ik kan er momenteel weinig mee. Ik kan ook niet in discussie gaan, want ik probeer achterovergebogen mijn elleboog tegen de achterkant van mijn knie te duwen, terwijl ik let op mijn ademhaling.

Onze intuïtie, we ervaren die vaak als iets magisch. Er schiet je opeens een idee of een oplossing te binnen, zonder dat je zelf begrijpt hoe je erop bent gekomen; alsof je zomaar iets wordt ingefluisterd door een innerlijke stem. Het lijkt wel toverkracht. Het wordt dan ook vaak aangeraden wanneer je met een dilemma zit: gebruik gewoon je intuïtie!

Intuïtie heeft een verklaring

De verklaring voor je intuïtie is helaas minder poëtisch. Intuïtie is, volgens psycholoog en Nobelprijswinnaar Daniël Kahneman, verinnerlijkte ervaring. Wanneer je iets duizend keer achter elkaar doet, hoef je er niet meer over na te denken. Dan kun je het op je gevoel en ben je je niet meer bewust van wat je doet. Denk aan de commandant van de brandweer die een brandend huis binnenloopt en meteen tegen zijn collega’s roept ‘nu naar buiten!’, waarna het gebouw instort.

De brandweerman weet op het moment zelf niet waarom hij dat precies roept, hij ervaart het als een ingeving van zijn gevoel. Maar hij blijkt op onbewust niveau allerlei informatie te hebben verwerkt: de hitte in de kamer die uit een bepaalde richting kwam, het subtiele geluid van een krakende vloer. Onbewust heeft hij al deze voortekenen verwerkt om tot een bliksemsnelle conclusie te komen: wegwezen!

Meer nodig dan talent

Mensen die op hun intuïtie kunnen vertrouwen, zijn geweldig om naar te kijken. De door de wol geverfde interviewer, die precies weet welke vraag ze moet stellen. De salestijger, die aan iemands gezicht kan zien wanneer hij beet heeft. De cabaretier, die het publiek maar hoeft te zien om te weten uit welk vaatje hij vanavond moet tappen. Natuurlijk, dit alles vereist talent, maar vooral ook jarenlange ervaring.

En dat is precies het punt: je hebt wel die uitgebreide ervaring nodig om die intuïtie op te bouwen. Zonder die honderden keren oefenen heb je géén intuïtie - bijvoorbeeld wanneer je voor het eerst een nodeloos ingewikkelde variatie op de warrior pose probeert. Het advies om dan ‘maar gewoon naar je intuïtie te luisteren’, is zonder die ervaring gewoonweg flauwekul. In plaats van op je gevoel te vertrouwen, kun je dan veel beter luisteren naar iemand die het wél weet.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

