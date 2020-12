Waarom hoogopgeleide vrouwen moeite hebben met liefde vinden

Sylvia van der Spek (52) weet wat liefdesverdriet, eenzaamheid en wanhoop is. Het is haar vak om door de tranen, de verhalen en de pijn patronen te zien die vrouwen en/of stellen verhinderen gelukkig in de liefde te zijn. Van der Spek is een gerenommeerde Haagse relatietherapeute met cliënten tussen de 21 en 91 jaar. ,,Liefdesproblemen zijn leeftijdsloos. Als het schuurt in de liefde doet dat op je twintigste net zo veel pijn als later in je leven. Als het goed is duurt het wel wat minder lang en is de put waarin je valt naarmate je ouder wordt wat minder diep, want je relativeert wat eenvoudiger. Maar vergis je niet, het doet pijn.”