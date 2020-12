Waarom Moniek (34) de beste hr-professional van Nederland is

Hoe regel je alles voor personeel dat thuiswerkt? Wat doe je met werknemers die coronamoe zijn? 2020 was ook voor hr-professionals een erg uitdagend jaar, met bovenop het dagelijkse werk nog de corona-vraagstukken. Moniek van Beckhoven (34) van IT-bedrijf Aces Direct viel erg op in coronatijd en mag zich de beste hr-professional van het jaar noemen.

Hr-dienstverlener Visma | Raet vergaf de titel om de beroepsgeroep in het zonnetje te zetten. Uit tientallen nominaties koos het publiek Van Beckhoven (34) als de beste in haar vakgebied. Hoeveel stemmen er precies zijn uitgebracht is niet bekend, maar Moniek won met 40 procent.



,,Ik ben ontzettend trots’’, reageert ze. ,,Mijn directeur had me opgegeven, maar toen ik bij de vier laatste kwam, heb ik zelf heel actief campagne gevoerd. Want als je geselecteerd wordt, wil je ook winnen.”

Werkspullen

Jurylid en hr-directeur bij Visma | Raet Marco Winkel kreeg het idee voor de verkiezing naar aanleiding van de situatie binnen het eigen bedrijf. ,,Mijn team is vanaf maart alleen maar met Covid bezig geweest. Ze hebben van alles geregeld voor de thuiswerkplekken.”

Winkel zag ook dat er veel meer vragen binnenkwamen dan normaal. Werknemers die zich afvroegen of ze de eigen koffiebonen konden declareren en of ze werkspullen voor thuis konden krijgen. ,,Daar zat soms ook behoorlijk wat brutaliteit tussen.”

Winkel zag dat hr-medewerkers in heel Nederland ontzettend veel doen voor het personeel. ,,Normaal gaat het over hoe goed ceo’s en cfo’s het doen. Maar sinds de crisis hebben juist de hr-professionals knetterhard gewerkt om heel Nederland thuis aan het werk te houden. Dat gaat verder dan hr-zaken, er wordt bijvoorbeeld ook aan de mentale gezondheid van werknemers en faciliteiten gedacht.”

Kleurwedstrijd

Ook op de schouders van Van Beckhoven kwam veel meer druk te liggen. ,,Sinds de coronacrisis zijn alle ogen in het bedrijf op mij gericht. Ik had geen beschrijving of uitleg van hoe ik met de crisis om moest gaan, dat vroeg om veel creativiteit.”

Aces Direct opende bijvoorbeeld een onlineshop waar werknemers producten konden kiezen om hun thuiswerkplek mee te verbeteren. ,,Zo konden ze een beter bureau of goede stoel regelen. We hadden van tevoren ingeschat dat ze dit nodig zouden hebben.”

Maar er gebeurde meer bij het IT-bedrijf. ,,Je hoort veel initiatieven voor werknemers voorbijkomen bij bedrijven. Wij hebben breder gekeken en ook de sociale omgeving van het personeel erbij betrokken.” Van Beckhoven bedacht samen met het team dingen waar ook kinderen, partners en vrienden aan mee konden doen, zoals een grote kleurwedstrijd. ,,Iedereen kon eraan meedoen, dus niet alleen kinderen, maar bijvoorbeeld ook de buren. Het werd een gezellig avondvullend programma, met lekkere snacks erbij.”

Voor de feestdagen heeft Aces Direct iets speciaals bedacht, een kerstshow voor werknemers én familie. Hoe die er precies uit komt te zien, moet nog even geheim blijven. ,,De thuissituatie heeft ook effect op een werknemer. Dus ook met de feestdagen is het belangrijk dat je dingen met elkaar kunt doen.”

Aftellen

Winkel vindt dat Van Beckhoven erg goed en op tijd is ingesprongen op de situatie. ,,Ze heeft dat allemaal naast de normale hr-agenda gedaan. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een beoordelingsgesprek of bonusregeling niet door kan gaan. Die dingen lopen ook gewoon door.”

Het meest bijzondere vindt Winkel misschien wel dat Van Beckhoven direct vanuit haar zwangerschapsverlof meteen aan de slag ging met de corona-oplossingen. ,,Ze heeft extra stappen gezet en dat vinden we als jury heel belangrijk.”

Van Beckhoven is na dit turbulente hr-jaar aan vakantie toe. ,,Ik ben al aan het aftellen. Het was een heel leuk, maar tegelijkertijd ook niet leuk jaar. Voor veel mensen is het een vreselijke tijd. Maar voor hr-medewerkers is het ontzettend interessant. We kregen met totaal nieuwe zaken te maken die heel uitdagend zijn.”

