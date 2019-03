Waarom Red Bull met maar één product zo’n succes werd

Brave commercials met getekende grapjes versus extreme sports. Het zijn de twee middelen waarmee Red Bull zich razendsnel op de kaart heeft gezet. En niet alleen razendsnel, ook wereldwijd. Het kwam pas in 1987 op de markt en steekt nu al historische merken als Coca-Cola en Pepsi naar de kroon. Een marketingmirakel dat in de eerste plaats op het conto komt van oprichter Dietrich Mateschitz, die het vak leerde bij Unilever en Procter & Gamble. Wat kunnen wij van hem leren? vraagt De Ondernemer zich af.

Trendsetter

Om te beginnen opende hij met Red Bull een geheel nieuwe markt: die van de energiedrankjes. Ruim dertig jaar later zijn er wel concurrenten als Monster, Rich en het Nederlandse Bullit, die niet alleen het drankje maar ook de marketingmiddelen van Red Bull afkijken, maar dat kan niet verhinderen dat de trendsetter met een marktaandeel van 43 procent (2015) verreweg de grootste is in het segment.

Volgens Breonna Bergstrom van CoSchedule stelt Red Bull het publiek op de eerste plaats, nog voor de verkoop van het eigen product. Het basisconcept is content en ervaringen creëren die de belangstelling van mensen wekken, zelfs zonder dat zij ook maar de minste trek in een energiedrankje hoeven te hebben. Red Bull heeft zijn publiciteit uitstekend voor elkaar en valt op met spectaculaire evenementen. De Formule 1 is daar slechts een onderdeel van.

Feesten

Een nieuwe markt openen en die domineren met slimme marketing en een creatieve strategie: dat is in het kort het succesverhaal van Red Bull. In de jaren tachtig, toen Red Bull op de markt kwam, draaide marketing nog vooral om kostbare advertenties. Mateschitz gooide het over een andere boeg. Hij stapte met zijn blikjes op de doelgroep af, mannen van 18 tot 35 jaar, op de plekken waar zij graag komen: feesten, kroegen en wat dies meer zij. Ze mochten Red Bull gratis proberen en mond-tot-mondreclame deed de rest.

Vandaag de dag zoekt Red Bull nog steeds het publiek op, alleen organiseert het de evenementen nu zelf. Extreme sports, waar de energie vanaf spat, passen perfect bij het energiedrankje. Wat hebben we allemaal al niet gehad? De Red Bull Air Race, Red Bull Cracked Ice, de sponsoring van sporters in spectaculaire sporten als skiën, rallyen en racen. Maar ook, over Red Bull komt naar je toe gesproken, sponsoring van hippe muziekfestivals en de voetbalclubs Red Bull Salzburg en Red Bull Leipzig. Onder veel en veel meer.

Publiciteitsstunts

Al die evenementen worden optimaal onder de aandacht gebracht, want meer nog dan een energiedrankjesfabrikant is Red Bull een mediabedrijf, van uitzonderlijke klasse. Keer op keer verzinnen ze er nieuwe publiciteitsstunts. Al die zelf gegenereerde publiciteit heeft het befaamde blikje tot grote hoogten opgestuwd onder het motto: go big or go home.

De truc is om het publiek te amuseren, niet om ze blikjes door de strot te duwen. Zo associëren mensen het merk Red Bull met momenten van groot plezier, en dus ook met dat blikje. En al die thrillseekers komen tot hun uitzonderlijke prestaties doordat Red Bull je vleugels geeft. Dan kan het voor de gewone man toch ook geen kwaad om regelmatig zo’n energieshotje te nemen? Zo is de cirkel rond die verklaart waarom Red Bull de drankenschappen wereldwijd domineert.