Werken voor Google, Netflix of Apple: droom of nachtmerrie?

Recent verscheen het boek No Rules, Rules – Waarom Netflix zo succesvol is. Hierin geven Netflix-CEO Reed Hastings en auteur Erin Meyer een uitgebreid inkijkje in de unieke filosofie en baanbrekende bedrijfscultuur van Netflix. Een cultuur waar veel vrijheid en innovatie, weinig regels en voortdurende onderlinge feedback hoog in het vaandel staan.

Tegelijkertijd lijkt bij de streaming-gigant angst te regeren. Je bent een teamspeler, maar als je geen waarde meer hebt voor datzelfde team, lig je eruit. Van mensen wordt verwacht dat ze voortdurend uitzonderlijke prestaties leveren. Innovatie is heilig en wie bang is fouten te maken, heeft niks bij de streamingreus te zoeken. Als de voortdurende prestatiecultuur je te veel wordt, dan is het tijd om je biezen te pakken, lijkt de immer goedlachse Hastings onomwonden te willen zeggen.

Uitstraling

Toch willen duizenden jonge mensen dolgraag bij Netflix werken. Ook voor Nederlanders is het bedrijf een populaire werkgever, bleek deze week uit het Intermediair Imago Onderzoek. Netflix eindigde daarin op de 48ste plek (andere techreuzen Google en Apple staan zelfs op respectievelijk de derde en dertiende plek).

Je hebt er een ongelimiteerd aantal vakantiedagen, het bedrijf betaalt hoge salarissen (een gemiddelde projectmanager verdient 150.000 dollar per jaar, terwijl een senior developer al snel het dubbele ontvangt), en de ratings voor Netflix, de bedrijfscultuur en CEO Hastings zijn steevast hoog.

Henk Beerda, merkadviseur en imagodeskundige van Hendrik Beerda Brand Consultancy: ,,Het draait bij deze werknemers in eerste instantie vaak helemaal niet om salaris, maar om de uitstraling en het idee dat ze zich in het epicentrum bevinden van een wereld waar het gebeurt. Het is voor die mensen enorm belangrijk om vrienden en familie te kunnen vertellen dat ze voor Netflix, Google of Apple werken. Ze hebben het idee tot the best of the best te behoren.’’

Voormalig Google-werknemer Timo (niet zijn echte naam) herkent dat. ,,Als buitenstaander hoor je veel wilde verhalen over Google en toen ik eenmaal binnen was, maakte het bedrijf een enorme indruk op me. Ik had het idee dat ik omringd was met alleen maar hippe, jonge, fitte, slimme mensen. Niemand loopt er in pak, iedereen is casual gekleed. De feestjes, de cadeautjes, de borrels op vrijdag... Het is bijna overweldigend.’’

Vertroeteld worden

Solliciteren bij techbedrijven als Apple, Google, Netflix en Microsoft is geen simpele opgave. Er is enorm veel concurrentie, de procedures zijn lang en uitvoerig. Eenmaal binnen worden werknemers echter flink vertroeteld.

Timo, die als netwerkarchitect bijna drie jaar voor Google aan de slag was, beaamt dat. ,,Alles wordt bij Google voor je geregeld. Je ontbijt, de lunch en als je wilt ook je avondeten. Een chef-kok bereidt de heerlijkste maaltijden en de koffie van de barista is de beste die je ooit hebt gedronken. Op sommige dagen leek het wel alsof ik in het restaurant van het Amstel Hotel was beland. Ik sportte iedere dag in de Google-gym, en soms pakte ik aan het eind van de middag een yogaklas mee. Tien à elf uur per dag werken was normaal. En ’s avonds dronk ik een biertje in de kroeg met mijn collega’s en dan ging het nog steeds over werk. Ik was alleen maar met Google bezig, ik stond ermee op en ik ging ermee naar bed.’’

Volgens Beerda is het pamperen van de hardwerkende werknemers op zichzelf niets nieuws. ,,Bij grote advocatenkantoren en consultants zie je een vergelijkbare cultuur. Je krijgt een goed salaris, een mooie auto en alles wordt voor je geregeld. Het betekent wel dat je dag en nacht werkt, ook in het weekend. Overwerken is vaker regel dan uitzondering. Toch klinkt werken in die branches een stuk minder cool dan bij Google of Netflix. Dat hoef je aan niemand uit te leggen, iedereen snapt wat voor bijzondere bedrijven dat zijn.’’

Negatief nieuws

De laatste tijd komen techbedrijven nogal negatief in het nieuws. Bij Facebook lijkt iedere week wel een lijk uit de kast te komen, maar ook Google heeft de nodige schandalen gekend op het gebied van onrechtmatig data verzamelen en privacyschendingen.

Ook komen steeds meer verhalen naar buiten over de ongezond hoge werkdruk en intense werksfeer bij techbedrijven in het algemeen. Maar het lijkt nauwelijks invloed te hebben op de populariteit van de grote techreuzen.

Beerda heeft daar wel een verklaring voor. ,,Techbedrijven kennen vaak twee fases. De eerste is die van de pioniers. Die werken hard en willen het allemaal helemaal anders doen. Wanneer een bedrijf groter en steeds succesvoller wordt, breekt de tweede fase aan. Dan komen de goudzoekers; werknemers die alles op alles zetten om bij dat groeiende, grote, belangrijke bedrijf te mogen werken. Als ze eenmaal binnen zijn en een worden met de bedrijfscultuur en alles wat daarbij komt kijken, zijn ze minder kritisch dan ze daarvoor wellicht waren. Daarnaast is het ook niet zo chic om mensen van de eigen groep af te vallen.’’

,,Vergelijk het met het leger’’, vervolgt Beerda. ,,En dan met name de specialistische afdelingen zoals de commando’s. Die soldaten wonen in de kazerne, trainen met elkaar, gaan samen op missie. Ze zien elkaar vaker dan hun gezin, het leger is hun familie. Dan ga je voor elkaar door het vuur en dan val je elkaar niet af. Er is een grote groep mensen die van dergelijke culturen niets moet hebben, maar er is ook een groep die daar heel goed bij gedijt.’’

Van de Serie A naar RKC

Timo werkt inmiddels alweer een tijdje bij een ander bedrijf. Het contrast kon volgens hem niet groter. Spijt heeft hij echter niet. ,,Bij Google heb ik mezelf uiteindelijk moeten dwingen om van acht tot vijf te werken, en niet langer. Mijn privésituatie begon er echt onder te lijden. Toen de klus bij Google erop zat, ging ik bij een ander, kleiner bedrijf aan de slag. Wat een verschil! Het is alsof je drie jaar bij de Italiaanse serie A hebt gevoetbald en daarna ga je aan de slag bij RKC Waalwijk. Ik hoef hier maar een ‘sprintje’ te trekken en ik loop iedereen eruit. Maar het is goed zo. Het is allemaal een stuk relaxter en ik hoor nooit meer gemopper van het thuisfront.’’

