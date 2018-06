Zakelijk flirtexpert: 'Er wordt je meer gegund als je contact maakt'

Angelique van 't Riet (49) is dé zakelijk flirtcoach van Nederland. Ze schreef er diverse boeken over en wordt veel gevraagd om workshops en cursussen te geven, schrijft AD Groene Hart .

Flirten, wat is dat?

Van 't Riet: ,,Flirten komt uit het Frans en betekent met bloemen strooien. Als je iemand in het middelpunt van de belangstelling zet, zonder persoonlijk gewin, maak je echt contact. We zouden dat vaker moeten doen. In Nederland zijn we meer bezig met het gooien van stront over de rug van een ander. Flirten heeft in elk geval niets van doen met het opbouwen van seksuele spanning, maar alles met vertrouwen en zonder vooroordeel de ander tegemoet treden en dan echt contact maken. Kinderen kunnen dat heel goed. Tot 5 jaar zijn ze onbevangen, oordeelloos en vol vertrouwen. Volwassenen zijn dat meestal helemaal niet.''

En zakelijk flirten?

,,Zakelijk flirten is verbinding maken met alle mensen die je tegenkomt zonder dat je een oordeel over die mensen hebt of angstig bent. Durf je kwetsbaar op te stellen tegenover mensen die je voor het eerst ziet. Soft skills als luistervaardigheid en empathisch vermogen zijn de toekomst. Ik ben 15 jaar geleden met het zakelijk flirten begonnen. Ik ben de grondlegger. Er zijn inmiddels veel copycats, mensen die meeliften op het succes. Dat kan, de markt is groot genoeg. Zelf heb ik nog nooit een advertentie hoeven zetten. Gewoon goede workshops doen die effect hebben. Kwaliteit onderscheidt zich.''

Waarom moeten we die vaardigheden hebben?

,,Omdat je dan succesvoller bent en je meer wordt gegund. Bedrijven die naar een zelfde opdracht dingen, ontlopen elkaar niet zo veel meer in de kwaliteit van het product of de prijs. Het gunnen is nu de belangrijkste factor waarmee opdrachten binnengehaald kunnen worden. Die gunfactor krijg je als de werknemers echt contact kunnen maken. Om dat beter te kunnen doen, is een lastig project. We doen 90 procent van de dingen die we doen onbewust. Om dat gedrag te doorbreken, moet je veranderen. Na twaalf tot vijftien keer iets nieuw toepassen, wordt dat je langzaam eigen.''

Gaat dat dan nog vaak fout?

,,Heel vaak. In een hotel zie je soms dat mensen die net binnenkomen niet welkom worden geheten. Wanneer mensen iets achterlaten in een hotelkamer wordt er niet altijd actie op ondernomen. Je ziet ook dat het tegenwoordig normaal gevonden wordt dat tijdens vergaderingen het mobieltje aan blijft. Het is geconditioneerd gedrag en helpt niet om de volledige aandacht aan anderen te geven.''

Wat leert u deelnemers bij uw cursussen en workshops?

,,Mensen hebben te snel een oordeel over een ander, waardoor ze juist afstand scheppen. Dan duurt echt contact krijgen alleen maar langer. Ik wil mensen hun softs skills laten ontdekken zoals ondernemerschap, empathie en flexibiliteit. Dat zijn geen dingen die je met studie kan verwerven, alleen door met jezelf aan de slag te gaan. Dat gaat niet vanzelf. Ik probeer mensen dus te ontwikkelen. Wij zijn met zijn allen te ingewikkeld geworden. Ik wil ze een spiegel voor houden en energie geven om hun gedragspatronen aan te pakken. Als je eerst één ding aanpakt, volgt de rest vanzelf. Mensen moeten begrijpen dat zij zelf de verandering zijn. Als je blijft doen, wat je altijd hebt gedaan, krijg je wat je altijd hebt gekregen. Ik krijg mensen echt in beweging. Je moet andere mensen gaan zien als mensen, ook de zwerver die je tegenkomt als je net je zes-sterrenhotel uitloopt.''

Komt het niet gewoon neer op nieuwsgierig zijn naar de ander?

,,Nieuwsgierigheid geeft geen actie. Mensen moeten daadwerkelijk met hun netwerk aan de slag. Leren is leuk, maar als je het niet toepast heb je niets. Dat begint al bij het eerste contact met een ander. Bij zakelijk flirten is de handdruk vaak het enige moment van direct fysiek contact. Op dat moment moet je oogcontact maken. Dan blijf ik de hand vasthouden tot dat er is. Veel mensen voelen zich echter na drie seconden al ongemakkelijk. Wat ik bij bedrijven voor elkaar krijg is, dat als mensen meer aan relatiebeheer willen doen, ze daar de kans toe krijgen. Ik ken mensen die door mijn cursus hun baan hebben opgezegd. Die zijn een andere richting opgegaan en zelfstandig ondernemer geworden. Ik prikkel mensen, ben confronterend en geen meeloper. Sommigen vinden dat lastig maar het is wel effectief. Uiteindelijk gaan mensen over dingen nadenken en hun gedrag onder de loep nemen. En daar zit de verandering.''