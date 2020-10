Zo begin je aan een nieuwe baan in een lockdown: ‘Ik ben nog maar twee keer op kantoor geweest’

De coronacrisis heeft veel veranderd in ons werk. We zijn vaker of geheel thuis gaan werken - al dan niet samen met huisgenoten. Voor de meeste inmiddels doorgewinterde werknemers is dit nog te doen. Maar er startten ook veel werknemers in een nieuwe baan op een nieuw kantoor dat ze nog nooit van binnen hebben gezien en met collega’s die ze nog nooit in het echt hebben ontmoet.