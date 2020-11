Zo boost je je zelfvertrouwen in onzekere tijden

Werk aan jezelfHet liefst zouden we altijd blaken van het zelfvertrouwen, maar wie is er nu nooit onzeker? Als je baan op de tocht staat of je ineens geen klussen meer krijgt, helpt dat je gevoel voor eigenwaarde niet. Dit kun je doen om je zelfvertrouwen een oppepper te geven.

Volgens psycholoog Robert Haringsma, auteur van het boek Vergroot je zelfvertrouwen, is een gebrek aan zelfvertrouwen een van de meest voorkomende problemen waarmee mensen worstelen. ,,Dat was al zo voor de opkomst van sociale media en het zal er sindsdien niet beter op geworden zijn.’’

Haringsma denkt dat dat voortkomt uit onze samenlevingsvorm, die zowel individualistisch als kapitalistisch is. ,,Het heersende idee is dat je zelf verantwoordelijk bent voor hoe je presteert in deze wereld. Daarmee wordt de wereld haast een soort spel met een scorebord, waarin de mensen die het meest verdienen en er het best uitzien het hoogst scoren en de anderen er een beetje achteraan hobbelen.’’

Externe eis

Zelfvertrouwen, of een gebrek daaraan, gaat volgens Haringsma vaak gepaard met je plaats in die rangorde. ,,Zelfvertrouwen heeft niet alléén met sociale status te maken, maar vaak wel met het idee dat je voor jezelf niet voldoet aan een soort heersende externe eis. En die komt in onze maatschappij praktisch altijd voort uit het verhaal dat je op deze aarde bent om zo veel mogelijk plezier te hebben en geld te verdienen.’’

1. Stap uit ‘het spel’

Volgens Haringsma is het belangrijk dat je je bewust wordt van het spel en daaruit probeert te stappen. Wees niet continu bezig met presteren om je plekje op de sociale ladder te bereiken, maar kijk naar waar jíj behoefte aan hebt in je bestaan. Wat is voor jou belangrijk? ,,Zolang je daar wat meer oog op kan houden, is je sociale status niet meer zo spannend. Kijk voor jezelf: wat doe ik allemaal om een goed beeld van mezelf neer te zetten tegenover anderen? Sommige mensen komen dan tot de conclusie dat álles wat ze doen in het teken staat daarvan.’’

2. Durf eerlijk te kijken naar je baan

Soms hebben mensen voor een baan gekozen omdat ze er blij van werden of er goed in waren, maar zijn ze gaandeweg dat gevoel kwijtgeraakt en heeft presteren de overhand gekregen, zegt Haringsma. ,,Dan moet je bij jezelf te rade gaan of je daar gelukkig van wordt.’’

3. Ga meer van jezelf houden

,,We zien vaak dat de kern van een laag zelfbeeld is dat je niet van jezelf kunt houden’’, zegt Haringsma. ,,Als je dat wel voor elkaar kunt krijgen, is dat een heel grote stap. Een van de manieren waarop je dat kunt bereiken, is door op te merken wanneer je op een negatieve manier tegen jezelf praat en dat probeert te veranderen in een wat meer coachende manier. Kraak jezelf niet af, maar praat jezelf moed in.’’

Quote Kraak jezelf niet af, maar praat jezelf moed in Robert Haringsma

4. Stop met sociale media

Op Instagram, Facebook, TikTok en Twitter draait het allemaal om likes, volgers, retweets. En het mag dan een trend zijn om ‘eerlijke’ foto’s en verhalen te delen op sociale media, populariteit is er nog steeds het doel. Er is altijd wel iemand populairder dan jij en dat kan je doen twijfelen aan jezelf. Haringsma: ,,Vraag jezelf eens af: beïnvloedt dit mijn zelfvertrouwen in positieve of in negatieve zin?’’ Is het antwoord b, gooi die apps dan eens van je telefoon.

5. Blijf jezelf ontwikkelen

Zelfvertrouwen kan ook samenhangen met je vaardigheden, zegt Haringsma. Probeer nieuwe dingen bij te leren, investeer in je ontwikkeling en word beter in wat je doet. ,,Dat is toch vaak de beste manier om op het hoogste niveau te blijven. Grijp onzekere tijden juist aan om cursussen te volgen en je netwerk groter te maken, dan zal je zelfvertrouwen groeien.’’

Altijd al iets willen doen aan faalangst of een negatief zelfbeeld? Kijk dan ook eens naar het opleidingenaanbod van Intermediair voor meer zelfvertrouwen. Bekijk hier ook het volledige e-learningaanbod.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Bekijk hier alle video’s van AD Werkt:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.