Zo haal je meer uit de netwerkborrel - ook als je een beetje verlegen bent

WerkvragenJe weg vinden op de arbeidsmarkt kan best lastig zijn. Om je een handje te helpen, beantwoorden experts hier wekelijks een veelgestelde vraag over werk. Vandaag: ‘Hoe overleef ik de netwerkborrel?’

Vanaf 1 juli komen evenementen weer langzaam op gang. Zo ook netwerkborrels. Judith Smits, netwerkexpert en schrijver van het boek De Funfactor, vond netwerken vroeger verschrikkelijk. ,,Ik was heel verlegen. Met kleine stapjes heb ik dat veranderd. Iedereen kan het leren; je moet het leuk maken voor jezelf.’’

Daar is Bertine Blom het mee eens. Zij is oprichter van Happy Business Academy en geeft trainingen over succesvol in- en uitbreken op netwerkborrels. ,,Mensen zoeken steeds meer onlinemogelijkheden om te netwerken. Daar heb je een groter bereik, maar het is onpersoonlijker. Persoonlijk contact blijft belangrijk voor succes, vooral voor ondernemers.’’

Quote Persoon­lijk contact blijft belangrijk voor succes, vooral voor onderne­mers Bertine Blom, oprichter Happy Business Academy

Zo haal je meer uit de volgende netwerkbijeenkomst:

1. Bereid je voor

Smits: ,,Veel evenementen hebben een app met deelnemerslijst. Stuur van tevoren een berichtje naar vier of vijf interessante deelnemers, via Linkedin of de app. Dan heb je een haakje om ze die dag aan te spreken. Heb je elkaar gemist? Leg achteraf nog een keer digitaal contact.’’

Blom: ,,Stel jezelf bij elk zakelijk evenement een specifiek doel, bijvoorbeeld om vijf nieuwe contacten te leggen. Oefen met voorstellen in dertig seconden, een minuut en een langere versie met anekdote.’’

2. Doe ’s energiek

Smits: ,,Stap vol energie binnen. Als je je goed voelt en er zin in hebt, straal je dat uit. Mensen spreken je eerder aan en andersom; gesprekken verlopen minder geforceerd. Hoe maak je zin? Zet de muziek keihard aan onderweg en zing lekker mee. En vrouwen: kies eens voor kleding met een felle kleur in plaats van grijs, zwart of donkerblauw. Vrolijke oorbellen doen ook al veel.’’

3. Breek in

Als kind leerden we dat het onbeleefd is om mensen te onderbreken, maar dat geldt níet tijdens netwerkbijeenkomsten. Smits: ,,Iedereen is op zo’n bijeenkomst om nieuwe mensen te ontmoeten.’’ Als je ‘inbreekt’ bij een groepje onbekenden, is het belangrijk iedereen even aan te kijken. Blom: ,,Vraag: ‘vinden jullie het goed dat ik er even bij kom staan?’ Stel jezelf voor en herhaal de namen, dat helpt ze te onthouden. Let op: breek niet zomaar in bij een groepje van twee, zij voeren mogelijk een persoonlijk gesprek.’’

4. Neem op tijd afscheid

Blom: ,,Bedenk vooraf aanleidingen om een visitekaartje te vragen en een vervolgafspraak te plannen. Let op de ‘zwaan-kleef-aan’; iemand die de hele dag niet meer van je zijde wijkt. Dat levert jou (en de ander) niets extra’s op.’’

Smits: ,,Zeg gewoon: ‘ik ga nog even verder’. Zo simpel is het. Verzin geen smoesjes en vergeet niet een connectie te maken op LinkedIn.’’

5. Drink met mate

Smits: ,,Een biertje of wijntje helpt misschien tegen zenuwen, maar drink nooit te veel. Zelf ga ik voor alcoholvrij of een sapje. Dan blijf je helder en kun je snel schakelen in een gesprek.’’

Quote Zelf ga ik voor alcohol­vrij of een sapje. Dan blijf je helder en kun je snel schakelen in een gesprek Judith Smits, auteur De Funfactor

6. Heb interesse in de ander

Blom: ,,Kijk kritisch terug op je laatste netwerkgesprekken. Hoeveel vragen heb je nu echt gesteld aan de ander en wat heb je gedaan met de informatie? Train jezelf met de LSD-techniek: luisteren, samenvatten en doorvragen.’’

Smits: ,,Help anderen, bijvoorbeeld door ze te verbinden. Dat komt altijd bij je terug. Gemiddeld kent iedereen zo’n 500 personen, dus dat kan snel gaan.’’