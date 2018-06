Zo houd je de balans tussen werk en privé

Ad (72): 'Elke ochtend ga ik met plezier naar mijn werk toe'

14:00 Er wordt volop gediscussieerd over het moment dat mensen kunnen stoppen met werken. Het laatste nieuws is dat werknemers geboren na 1954 met 67 jaar en drie maanden met pensioen mogen. Ad van Paassen (72) gaat gewoon door. Hij werkt nog dagelijks bij een plantenkwekerij. ,,M’n werk is alles voor me.”