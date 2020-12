Zo houd je een geslaagde digitale kerstborrel

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk. Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: de digitale kerstborrel.

De foute kersttruien, de flauwe kerstmoppen, het ongemakkelijke dansje met collega’s, de opmerking tegen je baas waar je de volgende nuchtere ochtend spijt van hebt of de heimelijke kus met je werkscharrel bij de fiets. Vorige week werd duidelijk dat we het dit jaar zonder de traditionele kerstborrel moeten doen. Althans, een fysieke kerstborrel zit er momenteel niet in.

En dat is jammer, want de thuiswerkers van Nederland hebben hun collega’s dit jaar al zo moeten missen. We kennen onze werkmaatjes alleen nog maar van voor de webcam, en mét vergaderagenda. De traditionele borrel aan het eind van het jaar is dé gelegenheid voor verbroedering en voor het zo nodige informele contact. En vooruit, ook voor die sentimentele speech van je manager die zegt dat jullie niet alleen een afdeling zijn, maar ook een soort familie.

Succesfactoren

Dan toch maar zo’n vermaledijde digi-borrel? Dat is een alternatief, al is het geen volwaardige vervanging. Als je over de onwennigheid en het ongemak heen bent, kan het best een leuke manier zijn om het werkjaar toch op een feestelijke manier af te sluiten.

Wel belangrijk is dat het dan niet wéér een meeting is met een saaie presentatie, maar echt een feestje. Zo heb ik al meerdere keren deelgenomen aan e-borrels die ontzettend leuk waren. De succesfactoren waren dan een spelelement (pubquiz!), muziek, en een paar prikkelende vragen om met elkaar over te praten (‘wat mis jij het minste aan kantoor?’). Je kunt bij zo’n digiborrel zelfs gebruik maken van dingen die bij een fysieke borrel niet kunnen, maar online wel: het lelijkste object in je huis voor de camera halen, bijvoorbeeld. En je kunt ook roddelen of flirten met die leuke collega zonder dat anderen het doorhebben, via de privéberichten.

Een digitale kerstborrel kan dus, mits goed georganiseerd en met creatief gebruik van de mogelijkheden, een manier zijn om toch samen op een leuke manier het werkjaar af te sluiten. Het vergt wel iets meer organisatie, maar het kan zo’n dolle boel zijn dat je soms zelfs even vergeet dat je voor een computer zit. Wel een woord van waarschuwing, mocht je dit jaar inderdaad deelnemen aan een online borrel: in de opwinding van de online gesprekken heb je mogelijkerwijs niet door dat je in de échte wereld op een flink tempo aan het pimpelen bent. Doe verstandig, hou de eer aan jezelf en log uit voordat het gênant wordt.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

