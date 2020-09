Zo kun je werk en studie wél goed combineren

werkvragenJe weg vinden op de arbeidsmarkt kan best lastig zijn. Om je een handje te helpen, beantwoorden experts hier wekelijks een veelgestelde vraag over werk. Vandaag: ‘Hoe combineer je werk en studie?’

Ilse Jorissen is al 20 jaar studieadviseur bij de Hogeschool Zeeland, sinds 5 jaar ligt haar focus op deeltijdstudenten. Robert Mast is er daar één van: hij zit in het derde jaar van de hbo technische bedrijfskunde. ,,Ik heb een beste drukke baan als productieteamcoach bij een chemiebedrijf, maar tot nu toe lukt het combineren prima. Ik heb al veel geleerd wat ik direct kan toepassen.’’

Twijfel je om naast je baan aan een studie te beginnen? Zo is dat te combineren.

1. Begin met het eindpunt

Mast: ,,Vóór je begint is het belangrijk om een einddoel voor ogen te hebben. Waarom wil je een opleiding doen: een hogere functie, ander werk? Kies een opleiding die bij dat doel aansluit. Als je werkt zit je eigenlijk in een luxepositie en heb je elke avond vrij; die stip aan de horizon heb je echt nodig om gemotiveerd te blijven.’’

Jorissen: ,,Een opleiding kost vaak zo’n 20 uur per week, dan moet je motivatie wel goed zijn. Zie het als een nieuwe hobby.’’

2. Zoek raakvlakken tussen werk en studie

Mast: ,,Mijn opleiding is heel praktisch ingericht, terwijl collega’s bij een meer theoretische school zitten. Kies wat bij jouw situatie past.’’

Jorissen: ,,Idealiter werk je tijdens het leren en andersom. Bij onze school kies je bijvoorbeeld elk halfjaar een pakket en maak je afspraken over ‘leeruitkomsten’, zoals papers of opdrachten. Mogelijk zit jouw opleiding anders in elkaar, maar probeer studieopdrachten af te stemmen op dingen waar je op dat moment op werk mee bezig bent. Of misschien ben je actief bij de sportclub en is daar een marketingplan nodig? Ook dat kun je gebruiken, mits het aan de beoordelingsvoorwaarden voldoet.’’

3. Bekijk vrijstellingen

Jorissen: ,,Elke deeltijdstudent heeft andere bagage; mensen met veel werkervaring komen soms in aanmerking voor vrijstellingen. Zo kun je een studie van vier jaar in bepaalde gevallen tot een jaar versnellen.’’

4. Word een planner

Mast: ,,Maak duidelijke afspraken met je gezin en zorg voor structuur. Ik probeer elke week een vast studiemoment aan te houden. Dan is het voor mijn gezin en op werk duidelijk: nu studeer ik.’’

Jorissen: ,,Tijd vormt vaak de grootste belemmering voor deeltijdstudenten. Een studieloopbaancoach kan helpen als je tegen problemen aanloopt. Situaties veranderen soms: denk aan een scheiding of zwangerschap. Bekijk dan of het mogelijk is om een tijdelijke pauze te nemen en cijfers te bevriezen. Misschien kun je een los certificaat krijgen voor de voltooide vakken; meerdere wegen leiden naar Rome.’’

5. Maak werkafspraken

Mast: ,,Mag je tijd nemen voor het uitwerken en verzamelen van informatie, kun je bepaalde informatie gebruiken of kennis van collega’s benutten? Maak van tevoren goede afspraken met je werkgever. Vergeet de financiën niet: betaalt de baas je opleiding en wat zijn de gevolgen als je studievertraging oploopt?’’

6. Ontdek je leerstijl

Jorissen: ,,Leer je liever van concrete ervaringen of door te redeneren vanuit theorieën? Geef je voorkeur de ruimte, dat maakt het leerproces efficiënter. Ik raad ook aan om samen te studeren, zo leer je van elkaar en kun je taken verdelen.’’

