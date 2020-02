Zo redde Mark (30) het familiebedrijf van de ondergang

Het blauwe uniform? Het zat de jonge twintiger niet lekker. ,,Ik merkte dat het niet echt mijn ding was. Ik voelde me een pionnetje, kon niet echt groeien en miste ondernemersvrijheid”, blikt Bos terug op het hoofdkantoor in Hazerswoude-Rijndijk. MotorKledingCenter is inmiddels een miljoenenbedrijf met ruim honderd werknemers.



Hij wilde ondernemen. Dat heeft hij overigens niet van een vreemde. Zijn opa runde een goedlopend landbouw- en mechanisatiebedrijf in Alphen aan den Rijn, dat hij doorgaf aan zoon André, de vader van Mark. Dit bedrijf verkocht André, klaar voor een nieuw avontuur. ,,Hij liep iemand tegen het lijf die een motorkledingzaak wilde beginnen.” En zo geschiedde: MotorKledingCenter zag in 2006 het levenslicht.