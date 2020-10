Zo stop je roddels op de werkvloer

WerkvragenJe weg vinden op de arbeidsmarkt kan best lastig zijn. Om je een handje te helpen, beantwoorden experts hier wekelijks een veelgestelde vraag over werk. Vandaag: ‘Roddelende collega’s, wat moet ik daarmee? En kan ik de sfeer verbeteren?’

Bianca Beersma is hoogleraar organisatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoekt het nut en de nadelen van roddelen in organisaties. ,,Als we mensen vragen of ze wel eens roddelen zeggen ze meestal ‘nee’. In onze onderzoeken vragen we daarom of iemand wel eens praat over mensen die niet bij het gesprek zijn. Ik ben nog geen organisatie tegengekomen waar dat niét gebeurt.’’

Natasja Hoex van De Teamcoach is psycholoog en gespecialiseerd in groepsdynamiek. ,,Het is heel natuurlijk dat mensen soms even stoom willen afblazen, bijvoorbeeld als ze zich in een vergadering aangevallen voelden. Dat bespreek je liever met een collega waar je je prettig bij voelt. Vaak is dat iemand die jouw beeld bevestigt. Het wordt pas vervelend als je het probleem nooit bespreekt met de persoon in kwestie. Dan verhardt je beeld over iemand. Klopt dat nog wel met de werkelijkheid?’’

Zo ga je om met roddels op de werkvloer:

1. Realiseer je dat roddelen een functie heeft

Beersma: ,,Loopt iemand er in een project bijvoorbeeld altijd de kantjes vanaf? Dan kan roddelen een manier zijn om groepsleden te waarschuwen; het helpt de groep te achterhalen wie zich aan de norm houdt of niet. Ook kan roddelen de onderlinge band versterken, of zorgen voor sociaal vermaak.’’

Soms kan roddelen dus de samenwerking verbeteren. Beersma: ,,Uit onderzoek weten we dat mensen soms ook andere motieven hebben om te roddelen. Ze maken bijvoorbeeld iemand zwart om de eigen positie te verbeteren. Dat is juist slecht voor de samenwerking.’’

2. Achterhaal het motief

Beersma: ,,Probeer er eens achter te komen waarom iemand een roddel vertelt, vraag eens kritisch door. Neem een roddel niet klakkeloos aan als de waarheid. Wat wil iemand ermee bereiken?’’

Quote Probeer er eens achter te komen waarom iemand een roddel vertelt, vraag eens kritisch door Bianca Beersma, hoogleraar organisatiewetenschappen

Hoex: ,,Vaak begint een roddel met iets kleins: iemand die altijd te laat komt, of van wie alle verlofdagen goedgekeurd worden en bij jou niet. Daaronder zit iets anders: iemand voelt zich bijvoorbeeld niet erkend of gezien.’’

3. Doorbreek de roddelcultuur

Beersma: ,,Is het doel van roddelen om een collega harder te laten werken bij projecten of vaker op tijd op het werk te laten komen? Bedenk eens of die roddel helpt dat te bereiken, of kun je iemand beter direct aanspreken?’’

Hoex: ,,Komt iemand bij jou roddelen? Zeg bijvoorbeeld: ‘Je mag best even stoom afblazen bij mij, maar bespreek het óók met degene waar het over gaat.’ Vermijd het gesprek niet, dan bouwen frustraties op. Het gesprek aangaan vindt iedereen moeilijk, zelfs leidinggevenden. Maar het lucht altijd op.’’

4. Ga het gesprek als team aan

Hoex: ,,In mijn ervaring is er meestal niet één dader en slachtoffer. Roddelen is wederzijds en gebeurt in het hele team. Adresseer het dus ook samen. Vraag bijvoorbeeld de leidinggevende of een neutraal persoon om het gesprek te begeleiden. Vermijd de persoonlijke sfeer en bespreek de onderliggende thema’s. Wie heeft het voor het zeggen in een team? Hebben we allemaal dezelfde werkaanpak? Gelden er aanvullende afspraken voor sommige mensen, en waarom? Het gaat niet om moeilijke mensen, we bespreken moeilijke thema’s.’’

Quote In mijn ervaring is er meestal niet één dader en slachtof­fer Natasja Hoex , psycholoog

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Jaloers op een collega? Zo ga je daar het beste mee om volgens coach Charlotte van ’t Wout:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.