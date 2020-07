Zonder deze werknemers geen logistiek: ‘Ik zoek bij iedere order een chauffeur en een voertuig’

#NLStartOpVoor ieder logistiek bedrijf is het elke dag weer een puzzel om bestellingen aan de juiste medewerkers te koppelen. Thijs van Lutterveld en Erwin Baier werken als planner al een tijdje vanuit huis. Ze vertellen over de uitdagingen van hun beroep.

,,Ik plan puur op tijd en zorg ervoor dat aan alle tijdsvakken waarin de post bezorgd moet worden bezorgers gekoppeld zijn’’, vertelt hij. ,,De zomerperiode is echt hoogseizoen voor ons. Iedereen gaat op vakantie, ook veel postbezorgers. Ook dan moet ik de planning gevuld zien te krijgen. Ik ben nu bezig met het inplannen van de maand augustus, zodat ik mijn directe collega’s niet met te veel werk opzadel als ik zelf op vakantie ben.

,,Het meest hectische moment van mijn werkdag is de ochtend. Tot half tien kunnen postbezorgers zich ziek melden. Dus tot die tijd is het voor mij spannend: hoeveel zieken heb ik en hoeveel wijken blijven er openstaan? Ik ben verantwoordelijk voor zestig wijken, daar moet overal de post op tijd worden bezorgd. Aan het begin van de crisistijd hadden we veel afwezigen. Zo’n dertig collega’s hadden zich ziek gemeld of moesten thuis voor zieken zorgen. Ik kan me niet meer herinneren hoe ik het voor elkaar heb gekregen, maar het is gelukt.

De planner

Binnen de logistiek zijn planners als de lijm die de organisatie bij elkaar houdt. Of ze nu kijken naar de meest efficiënte inzet van personeel, de binnenkomende bestellingen bijhouden of zich bezighouden met het transport van producten, ze houden de operationele processen strak in de gaten en zorgen ervoor dat doelen gehaald worden. Een goede planner kan vooruitkijken en mogelijke problemen in de procesketen opsporen voor ze de resultaten in gevaar brengen.



Logistiek planner kun je bijvoorbeeld worden na voltooiing van de opleidingen supply chain management, operations management of (technische) bedrijfskunde en met relevante werkervaring. Sommige bedrijven bieden werkplekken aan waarbij je door kunt groeien tot deze functie.



,,Ik ben ruim dertig jaar geleden als bezorger begonnen bij dit bedrijf. Dus ik weet hoe het is om in alle weersomstandigheden je ronde te doen. Ik kan me goed verplaatsen in de bezorgers. Daarom bellen ze mij als er iets is, als ze bijvoorbeeld hun ronde niet op tijd af krijgen. Als je het ook leuk vindt om bezig te zijn met oplossingen vinden, is dit echt een vak voor jou. Ik denk wel dat het lastiger is om planner te worden als je als externe binnenkomt. Maar aan de andere kant: alles is te leren.’’

Volledig scherm Erwin Baier (52) werkt vanuit huis. © Piet de Vries

Omzet en kosten

Peter Appel Transport, een van Nederlands grootste transportbedrijven, heeft een wagenpark met 680 vrachtwagens. Planner Thijs van Lutterveld (25): ,,Hiervoor heb ik een jaar op de vrachtwagen gezeten, daarna ben ik gevraagd om planner te worden. Dat leek me wel wat. Ik houd me bezig met de planning van morgen en van vandaag. Ik zoek bij iedere order een chauffeur en een voertuig. Overdag ben ik vaak druk bezig met het oplossen van problemen, zoals vertragingen, lekke banden of chauffeurs die ergens niet in kunnen met hun vrachtwagen.

,,Ik zit heel de dag achter mijn computer, maar elke dag is anders. Zo kan ik bijdragen aan het creëren van een zo groot mogelijke omzet tegen zo min mogelijk kosten. Ik maak slimme combinaties. Als een chauffeur van Utrecht naar Veghel moet, zorg ik ervoor dat er op de terugweg ook een stop is. Op die manier benut je een vrachtwagen optimaal.

Volledig scherm Thijs van Lutterveld © Piet de Vries

,,Omdat we veel voor de horeca rijden, viel in maart ons werk deels weg. Dan zit je met te veel vrachtwagens of andere typen wagens die je niet kunt inzetten voor ander werk. Onze diepvrieswagens stonden stil en kostten ondertussen wel geld. Gelukkig hebben we al onze eigen mensen aan het werk kunnen houden. Sommige chauffeurs hebben we op andere typen voertuigen gezet of voor andere opdrachtgevers laten rijden. Voor mij was het vooral een heel rare periode. Ik kon mijn werk blijven doen, maar je moet toch ineens anders gaan denken.

,,Een teamgevoel creëren vind ik het leukst aan mijn werk. En dat begint bij jezelf. Als je positief blijft en daarin overtuigend bent, krijg je de rest vanzelf mee. Dan doe je het ook echt met z’n allen.’’

PostNL verwerkt zo’n 30 procent meer pakketten sinds het begin van de coronacrisis. In het pakketsorteercentrum in Goes en bij de bezorgers is dat goed te merken:

