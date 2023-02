13.000 euro voor update dorpsplan Heeswijk-Dinther: ‘Goed luisteren wat in een dorp leeft’

Dorpsraad Actief Burgerschap is ontstaan uit het oude Integrale dorpsontwikkelplan (Idop) zoals het rapport officieel heet, met daarin onderwerpen als wonen, werken, verkeer, sporten en vrije tijd. Kortom alles wat te maken heeft met de leefbaarheid van een dorp.

Met de subsidie van de gemeente Bernheze gaat Actief Burgerschap onder begeleiding van bureau Zet komend jaar een Idop 2.0 schrijven.

Geen typische dorpsraad

Peer Verkuijlen is voorzitter van Actief Burgerschap dat 10 jaar geleden is ontstaan uit Idop 2011. Hij is in samenwerking met betrokken burgers en de gemeente Bernheze nauw betrokken bij alle ontwikkelingen in zijn dorp en vindt Actief Burgerschap eigenlijk veel meer dan een dorpsraad.

,,Er is echt niks mis met een dorpsraad maar wij spraken destijds af dat we niet als een typische dorpsraad willen functioneren maar juist af willen van de bekende patronen van een club die alléén bij de gemeente aanklopt als het iets wil.”

Quote Het meest ludieke maar geslaagde idee is de telefoon­cel op de markt en mensen hun wensen voor Hees­wijk-Din­ther mochten inspreken Peer Verkuijlen, over wat er in Heeswijk-Dinther onder de inwoners speelt

Netwerk van denkers en doeners

Liever spreekt Verkuijlen van een dorpsnetwerk van denkers en doeners, waarin jonge en oudere dorpsgenoten zich inzetten voor een onderwerp dat hun interesse heeft. ,,Zo krijg je veel meer voor elkaar want iemand doet mee omdat ze er bijvoorbeeld een direct belang bij hebben of omdat ze expertise in huis hebben.”

,,De tijdsgeest is ook anders en mensen zijn meer betrokken bij de ontwikkelingen in hun dorp, ze willen meepraten en meedenken over hun wijk en de sociale voorzieningen. Normaal gaat dat via dialoogsessies en inspraakavonden maar dan komt de gemeente eigenlijk iets brengen en dan mag je er nog even op reageren.”

,,Wij draaien het om. Je moet eerst goed luisteren wat er in een dorp leeft. Dat hebben we vanaf het begin met bijeenkomsten en interviews bij inwoners opgehaald. Het meest ludieke maar geslaagde idee is de telefooncel op de markt en mensen hun wensen voor Heeswijk-Dinther mochten inspreken. En wanneer helder is wat het dorp wil, dan pas sluit de gemeente aan.”

Eigen huurwoningen bouwen

Het ontwikkelplan uit 2011 heeft Heeswijk-Dinther dankzij het dorpsnetwerk daadwerkelijk iets opgeleverd. Denk daarbij aan de renovatie van Plein 1969 en de horeca en invulling eromheen. Of de sociale huurwoningen van Plan Rodenburg, die mede op initiatief en aanvoering van Actief Burgerschap zijn gebouwd en worden beheerd, zonder tussenkomst van de woningbouwvereniging.