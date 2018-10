Aan keuze vóór rubberkorrels wagen politici Bernheze zich niet

70 procent personeel is nu beetje eigenaar ziekenhuis Bernhoven

9 oktober UDEN - Zo'n 70 procent van het personeel van Bernhoven in Uden is mede-eigenaar geworden van het ziekenhuis. Zij kregen een gratificatie in de vorm van een obligatielening en konden ook nog extra obligaties kopen. In totaal kochten medewerkers voor 250.000 euro aan obligaties.