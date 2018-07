Afrit afgesloten door bermbrand bij A59 Heesch

Daisy maakt kunst van nagelpro­duc­ten

25 juli HEESWIJK-DINTHER - De posters waar Daisy van de Moosdijk haar prijzen mee won tijdens een nailart wedstrijd, hangen aan de muur van haar salon in Heeswijk-Dinther. Het model op de foto draagt extreem lange nagels, nagels met roze french waar polka-dots op zitten en hand geschilderde cupcakes. Nee, draagbaar is het niet, weet Daisy ook. Maar kunst is het wel.