Anonieme tip leidt tot vondst van ondergrondse hennepkwekerij in Heesch

Water kan hard zijn, maar stoepte­gels helemaal

28 juli Met de zomer in de bol gaan mensen rare dingen doen. De kranten staan er vol van. Bijvoorbeeld als dronken Britten weer eens tevergeefs van het ene naar het andere hotelbalkon springen of niet meer zo frisse Friezen vanaf de vijfde verdieping in het hotelzwembad duiken. Water kan hard zijn - daarover later meer - maar stoeptegels helemaal.