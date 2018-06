Auto rijdt apotheek Nistelrode binnen, kantoor aan gruzelementen

De automobiliste ging de fout in bij het parkeren van een Audi en reed het kantoor binnen. Waarschijnlijk trapte ze het gaspedaal in, in plaats van de rem. De eigenaar van de apotheek, Joeri Beek, is goed weggekomen, hij was niet op zijn kantoor aanwezig op het moment van het ongeval. ,,Mijn bureau staat nu tegen de achterwand aan. Ik heb heel veel geluk gehad, dat besef is er nog niet, maar zal nog wel komen."

Koffiepauze voorkomt erger

Samen met medewerkers van de apotheek had Beek net een koffiepauze. ,,We hoorden een flinke knal, ik dacht in eerste instantie dat het iets met de bouwwerkzaamheden te maken had achter ons gebouw. Maar al gauw kwamen we erachter wat er aan de hand was." Beek moet nog inventariseren hoe hoog de schade is. Duidelijk is dat er niet alleen glasschade is, er zit ook een scheur in een binnenmuur. ,,Gelukkig is er alleen materiële schade en is niemand zwaar gewond geraakt."