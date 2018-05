Baard van tienduizenden bijen: 'Schrik heb ik niet gehad'

De bijenbaard zat als plan al langer in zijn hoofd. Tweede pinksterdag deed zich een kans voor. Van der Pol werd gebeld dat er een zwerm bijen hing in een tuin enkele kilometers verderop. De ervaren imker ging de zwerm scheppen en zette die op zijn eigen gazon. Hij belde zoon Mark die foto's zou maken én enkele bevriende imkers voor de begeleiding: ,,Dat was een eis van mijn vrouw. Als er iets mis zou gaan, moesten er wel mensen bij zijn die wisten wat ze konden doen.''

Maar de actie verliep probleemloos. Van der Pol zocht de bijenkoningin en hing die in een klein kluisje aan een touwtje om zijn nek. Daar kwamen vervolgens alle bijen van de zwerm naast, onder en op zitten. Verspreid over Van der Pols gezicht, hals en borst: ,,Schrik heb ik niet gehad. Het was wel een heel ârig gevoel'', gooit hij er een mooi Brabants woord tegenaan, dat bijzonder betekent, apart. ,,Die bijen houden zich met hun klauwtjes aan je vast, het is net of je heel zacht geprikt wordt.''