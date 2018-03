Babbeltruc in Heeswijk-Dinther: bejaarde geeft pinpas af

Kranen staan klaar voor megaklus in Heesch: Enorme leiding vandaag de grond in

10:56 HEESCH/OSS - Op het terrein van tuincentrum Meijs in Heesch staan inmiddels negen grote kraanwagens opgesteld. Samen tillen ze vandaag het voorste stuk van een gigantische waterleiding op. Die is in totaal 750 meter lang en moet in één ruk onder de grond verdwijnen.