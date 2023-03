Bedrijven in de knel in Loosbroek en Vorstenbosch; gemeente gaat inventariseren

LOOSBROEK/VORSTENBOSCH - Bernheze gaat inventariseren welke bedrijven in de kernen Loosbroek en Vorstenbosch in de knel komen omdat ze uit hun jasje groeien en op een verkeerde plek zitten, bijvoorbeeld ingeklemd tussen woningen.

CDA, Lokaal en VVD dienden in de gemeenteraadsvergadering donderdagavond een motie in waarin zij het college oproepen zo snel mogelijk te verkennen wat de behoefte is bij bedrijven aan verplaatsing of uitbreiding in de twee kernen. De motie kreeg unanieme steun. Het college gaat ook kijken naar locaties binnen de twee kernen waar die bedrijven terecht zouden kunnen.

De gemeente onderzoekt meteen of eventuele vrijkomende locaties gebruikt kunnen worden voor woningbouw.

Quote We moeten ons realiseren dat we niet ieder bedrijf voor een dorp kunnen behouden Rien Wijdeven , wethouder

In beide dorpen is geen bedrijventerrein. De partijen die de motie indienden, vinden het wel belangrijk de bedrijven zoveel mogelijk voor de dorpen te behouden. ,,Misschien komt er een tiental bedrijven uit de inventarisatie, misschien een handvol’’, zei CDA’er Mart Smits in een toelichting. ,,De gemeente heeft in die dorpen ook wat grond.’’

Er is regionale afstemming

Verantwoordelijk wethouder Rien Wijdeven denkt dat het college de motie kan uitvoeren. Wel merkte hij op dat er regionale afstemming moet zijn. ,,En we moeten ons realiseren dat we niet ieder bedrijf voor een dorp kunnen behouden. Soms moeten we ook kunnen zeggen: helaas, het lukt niet en kijken of zo’n bedrijf bij de buren terecht kan.’’

Hij gaf het voorbeeld van Vobra dat vanuit Loosbroek naar Veghel is gegaan. Zo’n groot bedrijf als het in Veghel is, wil de gemeente niet in een dorp.

Marco Konings vroeg zich af of de oproep uit de motie niet gewoon vastligt in het economisch beleid dat de gemeenteraad ruim een jaar geleden heeft vastgesteld. ,,Is een motie dan nodig?’’ Uit de uitleg begreep hij dat de wethouder wel een extra steuntje in de rug kan gebruiken. ,,We waren toen voor het economisch beleid en aangezien daar hetzelfde instaat, zijn we dan nu ook voor deze motie.’’