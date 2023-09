Benefietwedstrijd vv Heeswijk tegen oud Feyenoord levert ruim negenduizend euro op voor ALS

Zuster Karin zestig jaar in het klooster: ‘Mijn familie moest er meer aan wennen dan ik’

UDEN - Abdis Karin van de Zusters Birgittinessen trad zestig jaar geleden in het klooster in. Veel buiten de muren is ze nooit geweest, want dat past niet bij de slotzusters. ,,Maar we gaan nu wel zelfstandig naar de tandarts.”