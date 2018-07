Bernheze geeft Vluchtelingenwerk extra geld en opdracht

Een dag meelopen met de dierenambu­lan­ce: 'Best heftig, nu en dan'

21 juli UDEN - De Stichting HoKaZo met een dierenambulance en een asiel in Uden zegt anders te werken dan de meeste opvangcentra. Zij laten geen dier inslapen dat nog een leven heeft, geen dodelijk zieke hond, geen agressieve kat. Pas als het écht op is, komt er een spuitje aan te pas. In feite kunnen ze hier nog geen vlieg doodslaan, grapt een vrijwilligster. We liepen een dagje met haar mee.