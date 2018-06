Bernheze houdt toeristische ambities bescheiden

Kansen genoeg in Bernheze voor de groei van recreatie en toerisme. Tenminste, dat beeld schetst de door een extern bureau geschreven gemeentelijke beleidsvisie voor de komende vier jaren. Maar dinsdagavond, toen de politiek het stuk besprak, trok Katja Brooijmans als voorzitter van de Toeristisch Recreatieve Vereniging (TRV) Bernheze aan de bel. ,,Te breed en te weinig keuzes'', oordeelde ze over het stuk. ''Laten we nu vooral ook echt dingen gaan doen.''

Meer smoel

Volgens wethouder Peter van Boekel kan in elk geval de regionale VVV wat meer gaan doen in Bernheze: ,,De directeur is pas wezen praten en zoekt in de dorpen nog partners voor agentschappen.'' Op dit moment is er alleen in Nistelrode een VVV-agentschap.