Bernheze scoort onvoldoende bij vaststellen WOZ-waarde huizen

Dat blijkt uit documenten die de NOS heeft verkregen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Onduidelijk is in hoeveel procent van de gevallen de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld.

In totaal gaat het om meer dan 360.000 koopwoningen binnen de 26 gemeenten die een onvoldoende krijgen. In veel gevallen hadden de betrokken gemeenten geen goed beeld van de huizen die op hun grondgebied stonden, blijkt uit rapporten van de de toezichthouder. Ze hadden dan bijvoorbeeld oppervlakten of bouwjaren fout, of wisten niet of er wel of geen garage of dakkapel aanwezig was.