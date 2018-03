'Bernheze verlost bouwers te snel van zorg voor parkeerruimte'

Deze vrees sprak Hoogstraatbewoner Tonny van Dinther vrijdag uit bij de rechtbank in Den Bosch. Daar ageerde hij formeel tegen de vergunning voor bouwplan 't Kruispunt, bij hem om de hoek. Maar de discussie ging enkel over de gevolgen voor het Stationsplein. Hier heeft projectontwikkelaar Peter van Schijndel op papier elf openbare parkeerplaatsen gekocht. Door deze constructie hoeft hij minder plekken te realiseren op zijn eigen perceel, waar 21 appartementen plus kantoorruimte komen.

Van Dinther is het principieel oneens met de aanpak: ,,Als een bouwproject zelfvoorzienend is voor wat betreft parkeren, zul je mij niet horen. Nu gaat het ten koste van parkeerruimte voor de buurt." Het Stationsplein staat overdag al vaak vol auto's omdat het in trek is bij carpoolers. In de Hoogstraat en andere straten nabij het plein signaleren bewoners steeds meer parkeerders.