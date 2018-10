Bernheze voert spuitvrije zone in voor fruitteelt nabij woningen

Vorsten­bosch is 'Hand' kwijt

16 oktober VORSTENBOSCH - De Hand van Vorstenbosch is niet meer. Het kunstwerk dat in 1972 aan het Liebregtsplein werd geplaatst, zou worden opgeslagen op de gemeentewerf om later weer terug te keren in het dorp. Maar dat kan niet meer, tot verdriet van de dorpsraad. Die wil er een nieuw kunstwerk voor in de plaats.