Bernheze wil geen kampeerders naast geitenboer

Voor het eerst naar school, Wouter heeft er zin in

20 augustus HEESWIJK-DINTHER - De eerste schooldag van je leven. Wouter van de Akker (4) uit Heeswijk-Dinther was er vanochtend helemaal klaar voor. Tanden gepoetst, haren in de gel, een mooi shirt aan en rugzak op. Nog even een knuffel aan hondje Buster. Vandaag brengen mama én papa én broer Pieter (5) hem naar school. Naar de klas van juf Marion. Dus dat gaat helemaal goed komen.