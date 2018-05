Bernheze wil groenonderhoud opkrikken

BZB-festival in Loosbroek uitver­kocht, vervolg in 2019 is al zeker

7 mei LOOSBROEK - Het 'Alle Remmen Los Festival' dat BZB ter ere van haar 25-jarige jubileum tijdens het Hemelvaartsweekend houdt, is volledig uitverkocht. Nu al is zeker dat het festival in Loosbroek in 2019 een vervolg krijgt. De kaarten hiervoor gaan aanstaande zaterdag al in de voorverkoop.