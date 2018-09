Bernheze zet licht op groen voor whiskystokerij

Hotseknot­se­puin­pad miste 'uitstra­ling'

10 september HEESCH - Ze wil, denkelijk, niet te kritisch op de Bernhezer plannenmakers en -uitvoerders zijn. Heeft het over een 'communicatiefout' tussen opdrachtgever en wegenbouwer die tot ergernis leidde. En over het gemis aan 'uitstraling' van deze Schrikkelvenstraat 2.0, in het Heesche buitengebied, die maandenlang een schier onneembaar hotseknotsepuinpad was. Eerst zat er asbest in de grond, daarna vuil puin. Van kwaad tot kwader. Zoiets.